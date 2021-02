Impfung - Fast 15.000 Menschen in Vorarlberg geimpft

Kommende Woche sollen Alten- und Pflegeheime durchgeimpft sein

Mit Stand Sonntagabend waren in Vorarlberg 14.368 Menschen geimpft, davon erhielten 8.991 ihre zweite Impfdosis. Kommende Woche soll die Immunisierung in den Alten- und Pflegeheimen abgeschlossen sein, bis dato wurde an 35 der 49 Heime die zweite Dosis verabreicht, berichtete Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP). Dies betraf 1.087 Bewohner und 773 Mitarbeiter in den Einrichtungen.

Von den neun Heimen, in denen am Wochenende geimpft wurde, lagen die Zahlen jedoch noch nicht vor, hieß es. Im Impfzentrum in Dornbirn wurde am Samstag die "Zweitimpfrunde" für Über-80-Jährige und Hauskrankenpflegekräfte indes fortgesetzt. 360 Menschen über 80 Jahre und Hochrisikopatienten erhielten ihre erste Teilimpfung. Auf der Vormerkplattform des Landes (www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft) meldeten sich insgesamt über 120.000 Menschen die Impfung gegen das Coronavirus an.