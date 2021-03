Impfung - Fragen um siebente Impfdosis in Biontech-Flaschen in Graz

KPÖ fürchtete Entsorgung oder Schwarzmarkt-Bedienung

Die Impfungen der über 85-Jährigen haben am Dienstag nun auch in der Steiermark begonnen. Seitens der KPÖ gab es Befürchtungen, dass der begehrte Impfstoff nicht vollständig für die vorgesehen Zielgruppe verwendet werde, da aus den Biontech/Pfizer-Ampullen meist sieben statt sechs Dosen gezogen werden können. Impfkoordinator Michael Koren versicherte auf APA-Anfrage, dass kein Impfstoff entsorgt werde, sondern an "Hochrisikopatienten oder Mitarbeiter" verabreicht werde.

Die Berechnungen der Impfungen für die über 85-Jährigen mit dem Biontech/Pfizer-Vakzin basieren auf sechs Dosen pro Einheit. Tatsächlich können aber meist sieben Portionen daraus gewonnen werden, bestätigte Allgemeinmediziner Gustav Mittelbach. "Es gehen sich sieben Dosen aus, und das ist auch bekannt", meinte der praktische Arzt, der bisher insgesamt acht Flaschen bekommen hat. Auf der Packung sei zwar die Mengenangabe "6" aufgedruckt, das sei aber durchgestrichen und per Hand "7" darüber geschrieben, es seien auch sieben Spritzen mitgeliefert worden. Was mit dem zusätzlichen Vakzin geschehen soll, ist im Impfplan des Landes nicht festgelegt. Mittelbach zieht nun die nächsten Personen auf der Liste vor oder verabreicht die Impfungen "pflegenden Angehörigen und Pflegerinnen, die viele alte Menschen betreuen." Einziger Mehraufwand: Bei Spritzen mit der siebenten Dosis muss eine eigene Einverständniserklärung unterschrieben werden, das "die siebente Dosis als Off-Label gilt", erläuterte Mittelbach im APA-Gespräch.

Mit einer siebenten Dosis wären 14 Prozent mehr Impfstoff verfügbar, rechnete der Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) vor und verwies auf die zusätzlichen Dosen, die dadurch bei den Impfstraßen anfallen können. "Diese bestehende Unklarheit gehört dringend beseitigt. Ich halte es für völlig falsch, die in den allermeisten Fällen in den Ampullen vorhandene siebente Dosis des Biontech/Pfizer-Impfstoffs nachweislich entsorgen zu müssen oder einen Schwarzmarkt zu riskieren", meinte Krotzer.

Von Entsorgung könne keine Rede sein, meinte Impfkoordinator Michael Koren gegenüber der APA. "Wir haben wenn möglich immer sieben Dosen verimpft, nur gelingt das nicht allen Ärzten", betonte Koren. Zusätzlich drangekommen seien "Leute, die das benötigen", so beispielsweise die Mitarbeiter in den Impfstraßen oder Hochrisikopatienten. Man habe zwar versucht, am Abend - nach den regulären Terminen - noch Menschen von der Liste zu verständigen, aber offenbar niemanden oder nicht genug erreicht. Auf die Frage, warum man es dann nicht bei den über 80-Jährigen versucht hätte, kam die Antwort: "Wie viele muss man anrufen?". Tatsächlich hätten dann die impfenden Ärzte ihre Patienten, die vom Alter oder der Risikoeinstufung her gepasst hätten, verständigt. Der Impfstoff sei also vollständig ausgenützt und nur an die dafür vorgesehenen Personen verabreicht worden, erklärte der Impfkoordinator.