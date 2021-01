Impfung - Für Tirols AK-Chef Zangerl geht es viel zu langsam

Schwarzer Arbeiterkammerchef sieht Fahrlässigkeit: "Warum funktionieren die Impfungen in Israel, während Österreich dem Impfstoff nachläuft?"

Tirols schwarzer Arbeiterkammerchef Erwin Zangerl übt scharfe Kritik an der Vorgangsweise bei der Bekämpfung des Coronavirus in Österreich - und sieht zu wenig Fokus auf die Impfung gelegt. Obwohl der Impfstoff zur Verfügung stehe, "wird das politische Chaos immer größer - man verliert sich in Diskussionen um Ausgangsbeschränkungen, Frei-Testen und Lockdowns", kritisierte Zangerl am Dienstag heftig.

"Noch immer liegt kein konkreter Impfplan vor, noch immer wird darüber diskutiert, wer wann wie viele Dosen Impfstoff in Österreich bekommen soll. Das ist fahrlässig", so Zangerl in Richtung der Verantwortlichen. Es müsse nun den Menschen endlich umfassend die Möglichkeit gegeben werden, sich auf freiwilliger Basis impfen zu lassen.

Und der Arbeiterkammerchef verwies auf ein anderes Land, in dem - anders als in Österreich - in rasantem Tempo geimpft wird: "Warum funktionieren die Impfungen in Israel, während Österreich dem Impfstoff nachläuft? Bei diesem Tempo wird es Jahre dauern, um der Bevölkerung Schutz zu gewähren", so der AK Präsident.