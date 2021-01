Impfung - Funksong mit Bach-Passage wird in Brasilien zur Impfhymne

Mit "Bum Bum Tam Tam" forderte Musiker MC Fioti Frau auf, zur Impfung zu gehen

Brasilien hat seinen eigenen Impfhit: Der Funksong "Bum Bum Tam Tam", in dem Musiker MC Fioti eine Frau dazu auffordert, den Po (Bumbum) zu bewegen, war zunächst in den sozialen Medien ein Erfolg. Am Samstag erschien nun ein eigens produzierter Remix des Songs: "Bum Bum Tam Tam (Remix Vacina Butantan)", in dem der Musiker die Zuhörer bittet, zum Impfen ins "Butantan" zu gehen.

Gemeint ist die Forschungseinrichtung "Instituto Butantan" in São Paolo, deren Name ähnlich klingt wie der Songtitel. Nachdem die Nationale Behörde für Gesundheitsüberwachung in Brasilien, Anvisa, die Wirksamkeit der Impfung des chinesischen Herstellers Sinovac und dem "Instituto Butantan" im Jänner festgestellt hatte, wurde "Bum Bum Tam Tam" in der ursprünglichen Version in Brasilien schnell zum Impfhit. Der Text der neuen Version ist an die Impfthematik angepasst, der dazugehörige Videoclip spielt auch im "Instituto Butantan".

Der Clip war 2018 der erste brasilianische, der auf Youtube eine Milliarde Mal angeschaut wurde. Zum Musikbett gehört eine Flötenpassage aus einem Stück von Johann Sebastian Bach, die MC Fioti aus dem Internet heruntergeladen hatte.

(YouTube-Video: http://go.apa.at/TxvPDLcS)