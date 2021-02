Impfung - Hofer: Impfstoff "Sputnik" als Chance für Österreich

Alle Möglichkeiten ausnützen, um die Beschaffung zu beschleunigen

Nachdem Studien dem russischen Impfstoff "Sputnik" eine hohe Wirksamkeit bescheint hätten, ist dieser für FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer "eine Chance für Österreich". "Nach dem Versagen der EU bei der Organisation der Impfstoffe und der Pleite in Österreich rund um AstraZeneca wäre es an der Zeit, Kontakt zu Russland aufzunehmen, so wie es Ungarn bereits erfolgreich getan hat", betonte er.

In 15 Ländern werde der russische Impfstoff bereits eingesetzt. Hofer: "Es gibt in Österreich viele Menschen, die sich impfen lassen wollen, derzeit aber von der schleppenden Lieferung der Impfstoffe daran gehindert werden." Österreich müsse daher alle Möglichkeiten ausnützen, um die Beschaffung zu beschleunigen.