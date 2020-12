Impfung- Immunisierung gegen Coronavirus in Tschechien begonnen

Premier Andrej Babis unter den ersten - "Die Vakzine ist eine Hoffnung, dass wir zu einem normalen Leben zurückkehren"

In Tschechien haben Sonntag früh die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Unter den ersten war der 66-jährige Regierungschef Andrej Babis, der sich zwar früher wegen einer früheren Krankheit zurückhaltend zu der Impfung geäußert hatte, schließlich ließ er sich doch vor den TV-Kameras im Prager Zentralen militärischen Krankenhaus immunisieren, um Signal an die Öffentlichkeit zu setzen.

"Dieses Jahr war das schlimmste in der Geschichte. Viele unsere Mitbürger sind an Covid-19 gestorben. Das Vakzin gibt Hoffnung, dass wir zu einem normalen Leben zurückkehren," sagte Babis in einer kurzen Ansprache. Er gehört damit zu den ersten geimpften EU-Regierungschef.

Babis' frühere Zurückhaltung war darauf zurückzuführen, dass er sich in der Jugend 1969 einer Operation unterzogen hatte, bei der ihm die Milz entnommen hatten. Deswegen erklärte der tschechische Regierungschef bisher, er müsse wegen der Impfung seinen Arzt konsultieren.

Die Impfungen haben zunächst in vier Krankenhäusern in Prag und in zwei Krankenhäusern in Brünn begonnen. Tschechien hat am Samstag zunächst knapp 10.000 Stück von Impfstoff Konsortium Biontech/Pfizer erhalten, weitere sollen im Jänner folgen. Laut dem Regierungsplan sollten in erster Linie die Ärzte und weiteres Gesundheitspersonal sowie ältere und kranke Bürger geimpft werden. Die weite Öffentlichkeit sollte im Frühjahr an die Reihe kommen, wobei bereits im Februar ein Online-Bestellsystem gestartet werden sollte.