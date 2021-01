Impfung - Immunisierung von Kärntens Pflegeheimen geht weiter

Mitarbeiter und Bewohner von zehn Heimen am Freitag an der Reihe - Spitalspersonal muss wegen Mangels an Impfpass-Tablets noch warten

Die Corona-Impfaktion in Kärnten wird am Freitag in zehn Alters- und Pflegeheimen fortgesetzt. 1.188 Bewohner und Mitarbeiter haben sich angemeldet. Von den 6.400 Impfdosen, die bisher nach Kärnten gelangten, wurden rund 300 am Dienstag verimpft. Die restlichen der 79 Kärntner Heime folgen ab Dienstag nächster Woche. Bis zum 15. Jänner sollen so 5.300 Menschen eine erste Dosis erhalten, sagte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Donnerstag gegenüber Journalisten.

Menschen, die bereits eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben, werden ebenso geimpft wie bisher nicht infizierte. Über die Impfung von Demenzkranken entscheidet deren Sachwalter. Unter den Heimmitarbeitern lag die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, bei lediglich 40 Prozent. Viele wollen abwarten, meinte Prettner. Eine Impfpflicht wolle man aber nicht.

Während eine Genehmigung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA zur Verimpfung einer sechsten Dosis des BioNTech/Pfizer Impfstoffs - in den Ampullen ist etwas mehr Impfstoff als für fünf Dosen notwendig enthalten - noch ausständig ist, wird dies in Kärnten bereits praktiziert, wie Prettner erklärte. "Das oberste Ziel ist unsererseits, diesen Impfstoff möglichst rasch zur Bevölkerung zu bringen und zu schauen, dass keine Dosis verloren geht." Von einer fehlenden Zulassung wusste die Gesundheitsreferentin nichts. Man habe in den Heimen Listen aufliegen mit Personen, die die mehr vorhandenen Dosen verabreicht bekommen.

Ab 18. Jänner wird der Rest an aktuellen Impfbeständen an Gesundheitspersonal auf Covid-Stationen der Spitäler verimpft. Knapp 1.700 Personen haben sich bisher für die Impfung angemeldet. Auf die Frage, warum diese Impfungen nicht schon jetzt, parallel zur Impfung in Pflegeheimen stattfindet, verwies Prettner auf noch fehlende technisch-logistische Voraussetzungen. Konkret müsse jede Impfung in ein Tablet mit dem elektronischen Impfpass eingetragen werden. Davon gebe es momentan zu wenig, der Bund habe aber baldige Lieferungen zugesagt. Eine Impfung für das Gesundheitspersonal wäre theoretisch schon jetzt möglich, sagte Prettner, aber dann könnte es zu Übertragungsfehlern bei den Daten kommen.

Wann weitere Bevölkerungsschichten, etwa Personen über 80 Jahre, die nicht in einem Pflegeheim leben, geimpft werden, war zunächst noch unklar. Es gebe Planungen und Abstimmungen, wie hier eine Impfstrategie ausschauen könne, sagte Prettner. Realistisch sei, dass diese Personengruppe ab Februar geimpft werde. "Wir werden mit Anfragen überhäuft von Personen die sich impfen lassen möchten." Es gebe aber noch kein Anmeldesystem und auch keine fixierten Örtlichkeiten für die Impfung. Mit dem Bund gebe es Gespräche über zusätzliche Impfstoffdosen, das sei alles aber noch unklar, unterschiedliche Mengen würden in Aussicht gestellt, so Prettner.