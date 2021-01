Impfung - Immunisierung von Kärntner Heimbewohnern fortgesetzt

In zehn Einrichtungen - Weitere Pläne für Impfung von über 80-Jährigen werden diskutiert

Nach dem Auftakt am Dienstag ist am Freitag die Corona-Impfaktion in zehn Alters- und Pflegeheimen in Kärnten fortgesetzt worden. Laut Informationen des Landespressedienstes habe sich 1.188 Bewohner und Mitarbeiter angemeldet. Unterdessen standen am Vormittag Besprechungen auf dem Programm, wie man die Immunisierung der Personen über 80 Jahren in Kärnten organisieren und durchführen werde.

Wie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Freitag sagte, habe er noch in der Nacht zuvor mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) besprochen, wie man älteren Menschen vielleicht noch früher als bisher geplant eine Impfung zukommen lassen könnte - Details nannte er aber nicht. In Kärnten werde man jedenfalls die Anzahl der Personen über 80 Jahren mit Hilfe der Gemeinden und Städte erheben. Die nächste Frage dreht sich um die Orte, an denen geimpft wird - Ziel sei jedenfalls, dass hier "dezentral" gearbeitet wird, erklärte Kaiser. Für den Nachmittag war eine Videokonferenz mit Journalisten avisiert, bei der es genauere Informationen dazu geben soll. Kaiser rechnet jedenfalls damit, dass sich bei der Bereitschaft, sich impfen zu lassen, noch etwas tun wird: "Von Impfung zu Impfung und von Tag zu Tag werden die Vorteile gegenüber dem Skeptizismus steigen."

In Villach liefen unterdessen schon die Vorbereitungen für Impfungen, erklärte Gesundheitsreferent Christian Pober (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung. Im Gesundheitsamt würden die Daten der Einwohner der Stadt gesammelt und sortiert - so will man die verschiedenen Bevölkerungsgruppen rasch informieren, "sobald Details über Zeitplan, Ablauf und Logistik" bekannt werden.

Laut der Kärntner Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) wird die Impf-Aktion am kommenden Dienstag fortgesetzt, dann werden nach und nach die weiteren Bewohner der insgesamt 79 Kärntner Alten- und Pflegeheime geimpft. 5.300 Personen sollen bis 15. Jänner ihre erste Dosis erhalten. Ab 18. Jänner wird der Rest an aktuellen Impfbeständen an Gesundheitspersonal auf Covid-Stationen der Kärntner Krankenhäuser verimpft. Knapp 1.700 Personen haben sich bisher für die Impfung angemeldet. Der Impf-Start in den Spitälern verzögerte sich, weil vorerst Tablets fehlten, mit denen die Impfungen elektronisch eingetragen werden.