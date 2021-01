Impfung - Immunisierung von Spitalmitarbeitern in Salzburg gestartet

600 Impfdosen für Uniklinikum und Landesklinik St. Veit - Nächste Woche 20 Seniorenheime an der Reihe - SPÖ-Chef fordert Vormerkplattform für Impfwillige - neun weitere Todesfälle

In Salzburg sind in dieser Woche die Impfungen gegen SARS-CoV-2 für Mitarbeiter in den Spitälern gestartet. Bis Montag sollen 2.000 Impfdosen verimpft werden. In den Salzburger Landeskliniken (SALK) wurde am Freitag mit den Impfungen begonnen. "Am Uniklinikum Salzburg und in der Landesklinik St. Veit stehen 600 Impfdosen für die Mitarbeiter der Covid-Versorgung zur Verfügung", hieß es in einer Aussendung der SALK.

Die Impfungen seien damit mehr als zwei Wochen früher als ursprünglich von Bund und Land geplant an den Salzburger Landeskliniken gestartet, hieß es. Die insgesamt 600 Impfdosen werden in der vorgezogenen ersten Phase verabreicht. Geimpft würden prioritär alle impfbereiten Personen, die direkt im Covid-Bereich eingesetzt sind. Das betreffe konkret die Mitarbeiter der Unikliniken für Innere Medizin II und III, der Uniklinik für Anästhesie und Intensivmedizin sowie der Landesklinik St. Veit.

Zu den ersten Geimpften zählten die Vorstände der Unikliniken für Innere Medizin II und III, die Professoren Uta Hoppe und Richard Greil. Die Impfung sei eine Chance, die Pandemie zu durchbrechen, sie sei auch die beste Möglichkeit des persönlichen Schutzes und habe Vorbildwirkung. Da derzeit noch nicht geklärt sei, ob auch geimpfte Personen das Virus weitergeben können, "müssen die Schutzmaßnahmen natürlich weiterhin voll eingehalten werden". Auch im Tauernklinikum Zell am See erfolgte der Impfstart für das medizinische und pflegerische Personal.

In dieser Woche wurden bis einschließlich heute, Freitag, bereits Bewohner und Mitarbeiter von 13 Seniorenwohnheimen in Stadt und Land Salzburg geimpft. Dafür standen rund 1.000 Impfdosen bereit. In der nächsten Woche sind 20 weitere Seniorenwohnheime an der Reihe.

Bis Ende Jänner erwartet Salzburg wöchentlich eine Lieferung von jeweils 3.900 Einzeldosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffes, danach sollen es laut Aufstellung des Bundes nach und nach mehr werden. "Unser Ziel ist es, in der kommenden Woche weitere 20 Seniorenwohnhäuser durchzuimpfen", erklärte am Freitag Gesundheitsreferent LHStv. Christian Stöckl (ÖVP. Wann die erste Lieferung des bereits zugelassenen Vakzins von Moderna in Salzburg ankommen wird, ist noch nicht bekannt. "Je breiter wir mit den Impfstoffen aufgestellt sind und je mehr dadurch verfügbar wird, desto besser ist es und desto schneller können wir die Verabreichung ausweiten", sagte Stöckl.

Unterdessen forderte der Salzburger SPÖ-Chef David Egger die Landesregierung auf, eine Vormerkplattform für Impfwillige in Salzburg nach dem Beispiel von Wien einzurichten, wo ab 18. Jänner eine Vormerkliste geplant sei. "Die Infektionszahlen in Salzburger sind noch besorgniserregender als in den anderen Bundesländern. Umso wichtiger ist es, dass so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich geimpft werden." Impfwillige sollten sich daher vorab registrieren können, damit die Impfungen "möglichst rasch und effizient" erfolgen könnten. Zudem sollten Impfstraßen eingerichtet werden, schlug Egger vor.

In Salzburg wurden seit gestern 282 Neuinfektionen registriert. Laut EMS sind aktuell 2.481 Personen im Bundesland mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden bisher 29.721 Personen positiv auf Covid-19 getestet.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich seit gestern um neun auf 358 erhöht. Bei den neun Verstorbenen handelt es sich um Personen im Alter zwischen 60 und 93 Jahren, wie das Landesmedienzentrum informierte. Am Freitag befanden sich 138 Covid-19-Patienten im Spital, davon wurden 18 auf der Intensivstation betreut.