Impfung - Impfstart an Vorarlbergs Spitälern ist erfolgt

Große Impfbereitschaft bei Mitarbeitenden

In Vorarlbergs Spitälern sind am Donnerstag die ersten Krankenhaus-Mitarbeitenden gegen das Coronavirus geimpft worden. Angeliefert wurden 3.000 Dosen Impfstoff, es sei umgehend mit der Immunisierung begonnen worden, informierte die Krankenhaus-Betriebsgesellschaft. Die Nachfrage beim Personal sei "erfreulich hoch", hieß es. Bis Samstagabend sollen alle zur Verfügung stehenden Impfdosen verabreicht werden.

Seit Dienstag hätten sich mehr als 2.000 Mitarbeitende zur Impfung angemeldet. "Wir werden mit jetzigem Wissensstand genügend Impfstoff für alle Mitarbeitenden haben, die sich impfen lassen wollen", sagten Gerald Fleisch und Peter Fraunberger, die beiden Direktoren der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft. Die Zahl der Anmeldungen steige stündlich. "Die Freude darüber, dass es nun mit den Impfungen losgeht, ist allseits spürbar", so die zwei Geschäftsführer.

Insgesamt arbeiten rund 5.900 Menschen in den Vorarlberger Spitälern, an die 5.000 davon in den Landeskrankenhäusern und etwa 900 im Stadtspital Dornbirn. Somit kann bis zum Wochenende bereits die Hälfte des Personals die erste schützende Impfdosis erhalten.