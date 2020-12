Impfung - Impfstoff-Dosen treffen in Österreich ein

Start mit Immunisierung am Sonntag in den meisten Bundesländern

Am Samstag treffen die ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffes des Hersteller Biontech/Pfizer in Österreich ein. Die Vakzine werden vom Produktionsstandort im belgischen Puurs auf ganz Europa verteilt. Am Samstag werden 10.000 Dosen nach Österreich gebracht und dann vom Bundesheer gemeinsam mit Pharmaunternehmen verteilt. Pro Bundesland können bis zu 975 Dosen abgerufen werden, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Am Sonntag wird dann in den meisten Bundesländern mit der Impfaktion begonnen. Drei Frauen und zwei Männer über 80 Jahre werden die ersten sein, die in Österreich gegen das Coronavirus geimpft werden. Den fünf Risikopatienten wird am 27. Dezember um 9.00 Uhr an der MedUni Wien die erste von zwei Impfdosen verabreicht. "Mit der Impfung ist der Anfang für den Sieg gegen die Pandemie eingeleitet", sagte Kurz. Der Start der Impfaktion erfolgt zeitgleich mit allen anderen EU-Ländern.