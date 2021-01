Mit Stand Dienstag

Die Steiermark hat nach Angaben der Landeskommunikation mit Stand 12. Jänner von allen Bundesländern mit 26.000 Impfdosen die meisten bei der Bundesbeschaffungsgesellschaft abgerufen. Bisher haben 186 Pflegewohnheime Impfungen durchgeführt bzw. führen diese bald durch. Zusätzlich zu den Impfungen in den Pflegewohnheimen bzw. dessen Personal ist die Immunisierung des Gesundheitspersonals in den Covid-Stationen der Spitäler aufgenommen worden, wurde am Dienstag mitgeteilt.