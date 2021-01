Impfung - Innsbruck startet mit großflächigen Impfungen am 11. Jänner

Geimpft werden zunächst 1.700 Bewohner der 13 Senioreneinrichtungen und deren Pflegekräfte - Insgesamt 3.000 Personen - Vizebürgermeister: Bund gefordert, Impfstoffe rasch herbeizuschaffen

Nach dem Tiroler Impf-Auftakt am 27. Dezember starten nun großflächige Impfungen in 13 Innsbrucker Pflege- und Altersheimen. Die Anlieferung des Impfstoffes erfolge am 11. Jänner, informierte die Stadt in einer Aussendung. Geimpft werden zunächst 1.700 als besonders gefährdet geltende Bewohner der Senioreneinrichtungen sowie Pflegekräfte vor Ort, insgesamt fast 3.000 Personen.

Jetzt gehe es darum "mit den Impfungen möglichst rasch in die Breite zu kommen", betonte Innsbrucks Vizebürgermeister und Gesundheitsstadtrat Johannes Anzengruber (ÖVP). Er sieht den Bund gefordert, "hier die entsprechenden Impfstoffe herbeizuschaffen". Für die zehn Senioreneinrichtungen der Innsbrucker Sozialen Dienste (ISD) sowie den privatgeführten Häusern St. Josef am Inn, Seniorenheim St. Raphael und Nothburgaheim komme dabei eine besondere logistische Aufgabe zu, meinte der Vizebürgermeister und zeigte sich stolz über den Zusammenhalt und das innerstädtische Engagement.

Die Impfung sei vor allem für die Bewohner der Alters- und Pflegeeinrichtungen nach "dem heurigen sehr einsamen Weihnachten" eine "wichtige Perspektive", so der Gesundheitsstadtrat weiter. Er hoffe jedenfalls auf eine hohe Beteiligung und bekräftigte: "Jeder Impfstoff wurde in Studien mit mehreren zehntausend Menschen erprobt und wird in anderen Ländern bereits verwendet. Der Impfstoff ist hochwirksam, erhält selbst kein Virus und verändert auch nicht das Erbgut".

Im Jänner 2021 sollen nach Angaben des Landes über 24.000 Impfdosen von Biontech/Pfizer in Tirol zur Verfügung stehen. Damit könnten über 12.000 Personen geschützt werden. "Mit diesen vorgesehenen Impfdosen steht genügend Impfstoff für alle Bewohner sowie Mitarbeiter in Tirols Wohn- und Pflegeheimen für eine freiwillige und kostenlose Impfung zur Verfügung", hatte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) Ende Dezember erklärt. Mit der Zulassung des Impfstoffes von Moderna könnten laut Angaben der Stadt Innsbruck zudem ab Mitte Jänner 20.000 zusätzliche Impfdosen für Tirol zur Verfügung stehen, die für weitere 10.000 Personen reichen.