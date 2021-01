Impfung - Israel im Impffieber

Gezielte, proaktive Kommunikation, um Bereitschaft zu maximieren - Persönliche Telefonate, etwa durch Hausärzte, klären auf

Während hierzulande die Corona-Impfungen mehr als schleppend starteten und viele Österreicher skeptisch sind, ist im bevölkerungsmäßig vergleichbaren Israel das Impffieber ausgebrochen. Täglich sollen zwischen 150.000 und 200.000 Menschen geimpft werden, sagte der Sprecher der zweitgrößten israelischen Krankenkasse im APA-Gespräch. Mit Stand 8. Jänner waren bereits mehr als 1,7 Millionen Israelis geimpft, am Sonntag starten schon die zweiten Verabreichungen.

Zum Vergleich: In Österreich sollen laut Gesundheitsministerium mit Ende dieser Woche erst rund 30.000 Menschen geimpft sein. Der Grund für die israelische Impfeuphorie liege vor allem in der Kommunikation, verriet Ido Hadari, Sprecher der Krankenkasse Maccabi, am Telefon. Neben Beschaffung und Verteilung des sensiblen Impfstoffes müsse man vor allem darauf setzen, "Vertrauen aufzubauen" und die Bevölkerung proaktiv "zum Handeln drängen": "250.000 Versicherte aus der Risikogruppe haben uns bereits von sich aus kontaktiert, nun warten wir nicht mehr, sondern rufen proaktiv an", führte der Israeli aus. "Ja, man kann fast schon davon sprechen, dass wir Druck auf die Impfberechtigten ausüben, schließlich geht es nicht nur um den Einzelnen, sondern um die Gesellschaft an sich". Druck erzeuge unter anderem die gezielte, persönliche Kommunikation. Dadurch sei es gelungen, ein Umdenken in der Bevölkerung zu provozieren.

Maccabi ist eine von insgesamt vier Krankenkassen, die "Kupat Holim". Ihnen kommt in der am 20. Dezember gestarteten Impfkampagne eine Schlüsselrolle zu. "Impfungen gehören zu unserem täglichen Geschäft, wir sind auf diesem Gebiet sehr erfahren. Die Corona-Impfung stellt uns jedoch vor besonders komplexe Herausforderungen", räumte Hadari ein. Die Tatsache, dass der mRNA-basierte Impfstoff von Biontech-Pfizer vier Tage nach Entnahme aus dem auf minus 70 Grad Celsius gekühlten Behältnis verdirbt, erfordere eine "akribische Planung und reibungslose logistische Abläufe". "Man muss genau wissen, wer sich wann impfen lässt", erläuterte Hadari.

Der erste Schritt sei deshalb die Kontaktaufnahme mit den Versicherten. "Wir müssen die Zielgruppe kennen, ausmachen und kontaktieren", sagte Hadari. Derzeit werden in Israel Personen über 60, Krebspatienten und medizinisches Personal geimpft. Jeder Israeli ist verpflichtend bei einer der vier halbstaatlichen Kupot Holim versichert, Maccabi betreut 2,5 Millionen Bürger. "Wir haben sofort Kontakt mit all unseren Patienten aufgenommen, die zur ersten, als besonders gefährdet definierten Gruppe zählen", erzählte Hadari. Die Kontaktaufnahme erfolge über die Maccabi-App, SMS oder E-Mail, nicht selten auch telefonisch. "Je persönlicher, desto besser", meinte er.

In manchen Fällen hätte Maccabi Hausärzte gebeten, sich mit besonders gefährdeten Personen in Verbindung zu setzen. "Sie erklären den Menschen, warum die Impfung so wichtig ist und klären über Nebenwirkungen auf. So räumen wir Missverständnisse und Zweifel aus dem Weg". Der Anteil jener, die der ersten Tranche angehören, und sich noch immer nicht impfen lassen wollen, sei sehr gering und liege bei rund 20 Prozent, verwies Hadari auf aktuelle Umfragen.

Das war nicht immer so. Laut Umfragen des Israel Democracy Insititute erklärten sich im November 2020 nur 33 Prozent aller Frauen und 47 Prozent aller Männer dazu bereit, sich impfen zu lassen. Kurz vor der Zulassung von Corona-Impfstoffen sank auch in Österreich die Bereitschaft der Menschen, sich impfen zu lassen. Nur jeder Fünfte (22 Prozent) wollte sich im Dezember sicher immunisieren lassen, jeder Vierte (27 Prozent) zumindest wahrscheinlich.

"Ich habe das Gefühl, dass sich in Israel mittlerweile jeder impfen lassen möchte, alle sprechen darüber. Jeder will der nächste sein", erzählte Eyal Lila, der in Innsbruck lebt und über die Feiertage bei seiner Familie in Israel war, der APA.

Hadari dazu: "Ein weiterer Grund für das israelische Impffieber ist ein altbekannter Marketing-Kniff: Durch Knappheit wird die Nachfrage erhöht, die Menschen haben das Gefühl, womöglich etwas zu verpassen oder zu kurz zu kommen". Zusätzlich würden Medien ständig über die Impfung berichten, sagte Lila.

Trotz der großen Nachfrage komme es kaum zu Wartezeiten oder Verzögerungen, berichtete eine Geimpfte der APA. "Wir haben pro Slot acht Minuten eingeplant. Sollte irgendetwas nicht funktionieren, gibt es etwa immer eine freie Station", erläuterte Hadari. Die Corona-Impfzentren seien räumlich komplett von medizinischer Infrastruktur getrennt, geimpft werde etwa auf umfunktionierten Basketball- und Fußballplätzen.

Insgesamt gebe es in Israel über 350 Impfzentren, mit einer unterschiedlichen Anzahl an Impfstationen. Jedes Impfzentrum werde von einer der insgesamt vier Krankenkassen betrieben, Maccabi betreibe 85. "Die Größe variiert dabei von einer einzelnen bis zu 24 Impfstationen pro Zentrum", erklärte der Sprecher. In 400 Impfstationen könne Maccabi 40.000 Patienten pro Tag impfen. Mit der mobilen Impfstation, die in eine Art Caravan eingebaut ist, können abgelegene Ortschaften oder Personen, die nicht mehr mobil sind, erreicht werden - "wie ein Eiswagen auf medizinischer Mission".

Normalerweise sei das Verhältnis unter den vier Krankenkassen angespannt, gewährte Hadari einen Einblick, "wir stehen schließlich in direkter Konkurrenz zueinander". In Zeiten der Krise und Herausforderung jedoch schließe man sich zusammen. "Unsere größte Mission ist es, den Virus einzudämmen". Dann zog er einen Vergleich: "Die Spieler von Mönchengladbach und die von Bayern München sind Gegner, im deutschen Nationalteam halten sie trotzdem zusammen".

Israel hat insgesamt 24 Millionen Impfdosen bei den Anbietern Biontech-Pfizer, Moderna und AstraZeneca bestellt – genug für zwölf Millionen Immunisierungen. Israel mit seinen rund 9,2 Millionen Einwohnern will das erste Land sein, in dem die Bevölkerung vollständig immunisiert ist. Dies dürfte nicht mehr allzu fern sein, denn: Lediglich sechs Millionen Bürger kommen für die Impfung in Frage. Kinder, und all jene, die bereits an Covid-19 erkrankt waren, werden vorerst nicht geimpft.

(Die Gespräche führte Maria Retter/APA. Sie wurden auf Englisch und Hebräisch geführt und ins Deutsche übersetzt.)