Impfung - Italien wegen schleppender Kampagne in der Kritik

Probleme wegen Mangels an Gesundheitspersonal und an Impfspritzen

72.000 Italiener sind seit Beginn der Anti-Covid-Impfkampagne vor einer Woche geimpft worden. 15 Prozent der in Italien verfügbaren Dosen wurden gespritzt. Der für die Impfkampagne zuständige Regierungskommissar Domenico Arcuri wies den Vorwurf zurück, dass im Vergleich zu anderen EU-Ländern zu wenig Italiener geimpft worden seien.

"Italien besetzt nach Deutschland Platz zwei, was die Zahl der geimpften Personen betrifft", sagte Arcuri laut Medienangaben. Der Regierungskommissar ist wegen mangels an Gesundheitspersonal und Impfspritzen unter Beschuss geraten. Die oppositionellen Mitte-rechts-Parteien werfen ihm Unfähigkeit vor.

Die Ärztegewerkschaften berichteten von stark belastetem Gesundheitspersonal, das sich nicht nur um die Impfungen, sondern auch um die Anti-Covid-Tests kümmern müsse und zu langen Schichten gezwungen sei. Einige Krankenhäuser mussten pensionierte Mediziner in den Dienst zurückrufen, oder auf ehrenamtliche Helfer zurückgreifen. Schon vor Beginn der Epidemie fehlte es in Italien an Gesundheitspersonal für Impfungen, vor allem in Süditalien. In einigen Regionen mangelte es auch wegen der Weihnachtsfeiertage an Personal, ebenso seien die Impfstoffe früher als erwartet eingetroffen. Viele Krankenhäuser hätten erst den 4. Jänner als Start der Impfungen geplant, meinten die Gesundheitsbehörden.

In der Lombardei, der vom Coronavirus am stärksten betroffenen Region, startet die Impfkampagne am Montag. Begonnen wird mit dem Gesundheitspersonal, sowie mit Patienten von Seniorenheimen. Bis zu 10.000 Impfungen sollen täglich durchgeführt werden. Diese Zahl soll dann auf 15.000 täglich steigen, berichtete der Gesundheitsbeauftragte der Region, Giulio Gallera.

Das Trentino ist die Region, die bisher die meisten Impfungen im Vergleich zu den verfügbaren Impfdosen durchgeführt hat. 35 Prozent aller gelieferten Dosen wurden bereits injiziert. Die Vize-Gesundheitsministerin Sandra Zampa macht Druck auf die Regionen. "Wir dürfen keine Zeit verlieren", sagte die Sozialdemokratin. Bisher haben sich in Italien nach Zahlen der Regierung mehr als 2,1 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert.