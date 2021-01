Impfung - Italienischer Staat steigt bei Pharmakonzern ReiThera ein

Zur Förderung eines Impfstoffes gegen SARS-Cov-2

Die italienische Regierung will mit einer eigenen Gesellschaft in das Kapital des in Rom beheimateten Pharmakonzerns ReiThera einsteigen, der einen Anti-Covid-Impfstoff testet. Ziel sei es, sich stabile Impfstoff-Lieferungen zu sichern, berichtete der italienische Regierungskommissar Domenico Arcuri am Dienstag. Zugleich wolle die Regierung die wissenschaftliche Forschung in Italien fördern.

Seit Sommer laufen im römischen Krankenhaus "Lazzaro Spallanzani" die Impfstofftests ReiTheras gegen SARS-CoV-2. 92,5 Prozent der getesteten Personen habe Antikörper gegen das Covid-19 entwickelt, berichtete der wissenschaftliche Direktor des Krankenhauses Giuseppe Ippolito laut Medienangaben.

Der Impfstoff wurde in Italien entwickelt und ist dank einer Vereinbarung entstanden, die die Regierung mit dem Spallanzani-Institut unterzeichnet hat. Die Freiwilligen, die sich der Impfung unterzogen, gehörten den Altersgruppen von 18 bis 55 Jahren und von 65 bis 85 Jahren an. Sie durften sich nicht mit dem Coronavirus infiziert und in den vergangenen Monaten klinischen Tests unterzogen haben. Auch mehrere Ärzte meldeten sich.

470.000 Impfdosen der Pharmakonzerne Biontech/Pfizer trafen inzwischen am Dienstag in Italien ein. Dabei handelt es sich um die zweite Tranche der Impfstoff-Lieferungen, die Italien zustehen. Die Ampullen werden direkt an die 294 Impfstellen geliefert, die italienweit aufgestellt wurden.

In der ersten Phase der am 27. Dezember begonnenen Impfkampagne hat Italien Anspruch auf 3,4 Millionen Dosen. Bisher wurden rund 180.000 Personen geimpft, berichtete der Präsident des Obersten Gesundheitsrats (CSS), Franco Locatelli, am Dienstag. Er dementierte Verspätungen bei der Impfkampagne. 11.000 Krankenpfleger und Ärzte sollen demnächst im Rahmen der Impfkampagne eingesetzt werden.