Impfung - Italiens Regionen wollen sich selber Vakzine beschaffen

Sie hoffen somit Lieferungsengpässen zu umgehen

Angesichts der Engpässe bei der Lieferung der Corona-Impfstoffe wollen sich die italienischen Regionen von der Zentralregierung in Rom diesbezüglich unabhängig machen. So prüfen einige norditalienische Regionen Wege, um ihre Autonomie im Gesundheitsbereich zu nutzen und sich selbstständig Vakzine auf dem Markt zu besorgen.

"Venetien hat Kontakte zur Lieferung von Impfstoffen aufgenommen. Das tun wir im Einklang mit den italienischen und europäischen Gesetzen. Wir wollen der Regierung nicht vorgreifen, doch die Gesundheit der Venezianer hat Vorrang", sagte der Präsident Venetiens, Luca Zaia, laut Medienangaben.

"Wir tun unser Bestes, um uns die größtmögliche Zahl von Dosen zu beschaffen. Kein Gesetz verbietet es uns, von der europäischen und italienischen Pharmabehörde zugelassene Vakzine zu erwerben. Pfizer scheint in der Lage zu sein, uns in den nächsten Wochen größere Mengen zu liefern", sagte Zaia. Auch die norditalienischen Regionen Friaul Julisch, Venetien, Piemont, Lombardei und Emilia Romagna sowie die Insel Sizilien wollen sich selbst Vakzine beschaffen.

Nach Lieferungsengpässen und der Zulassung des Impfstoffes Astrazeneca hat das Gesundheitsministerium in Rom den landesweiten Impfplan geändert. So sollen sechs Kategorien von Personen prioritär in der zweiten Phase der Impfkampagne immunisiert werden. Die erste Kategorie ist jene der "extrem fragilen" Personen mit bestimmten Krankheiten, unabhängig von ihrem Alter. Es folgen Menschen der Altersgruppen mit 75 bis 79 Jahre und 70 bis 74 Jahre. Weitere Kategorien sind gesundheitlich gefährdete Personen im Alter zwischen 55 und 69 Jahren, Personen im Alter von 55 bis 69 ohne besondere Probleme und Personen zwischen 18 und 54 Jahren.

Den ersten fünf Gruppen sollen mRNA-Vakzine verabreicht werden, die sechste Kategorie soll mit dem Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns Astrazeneca immunisiert werden, der in Italien für Menschen im Alter unter 55 Jahren empfohlen wird. Mit dem Astrazeneca-Vakzin sollen unter anderem das Lehrerpersonal und die Sicherheitskräfte geimpft werden. Die Polizeigewerkschaft drängt jedoch auf Zugang zu den Impfstoffen von Pfizer/Biontech und Moderna, die als sicherer gelten.

Italien drückt auf das Gaspedal, um mit den Massenimpfungen gegen das Coronavirus zu starten. Ab April wird das Land in der Lage sein, mehr als zehn Millionen Bürger pro Monat zu impfen, teilte Nicola Magrini, Direktor der italienischen Pharmabehörde AIFA, mit. "Wir hoffen, auch bald mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson rechnen zu können, der derzeit noch von der EU-Behörde EMA geprüft wird", sagte Magrini.