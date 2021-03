Impfung: Italiens Sozialdemokraten warnen vor Spaltung in Europa

Lega beklagt Scheitern der europäischen Impfstrategie

Die Ankündigung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einer Impfstoffkooperation mit Israel und Dänemark sorgt für Alarm unter Italiens Sozialdemokraten (PD/Partito Democratico). "Wir dürfen Europa nicht spalten. Wir müssen aus Europa den größten Raum für Forschung und Gesundheitsschutz der Welt schaffen. Gespalten sind wir schwach", warnte der PD-Fraktionschef in der Abgeordnetenkammer, Graziano Delrio.

Die EU-Parlamentarier der rechten Regierungspartei Lega betonten, Österreichs Beschluss, sich selbstständig Impfstoffe beschaffen zu wollen, sei eine "eklatante Bestätigung des Scheiterns der europäischen Impf-Strategie", hieß es im Schreiben der EU-Parlamentarier. Sie riefen Italien auf, Österreichs Beispiel zu folgen.

In Italien steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit Tagen wieder deutlich an. Das Land drückt daher auf das Gaspedal, um sich bei der Produktion von Impfstoffen unabhängiger zu machen. "Covid-eVax" heißt das Vakzin, das von den italienischen Pharmakonzernen Takis und Rottapharm entwickelt wurde. Der erste gesunde Freiwillige einer Gruppe von 80 Personen, ein 21-jähriger Koch, wurde gestern im Krankenhaus San Gerardo di Monza damit geimpft. An der Testphase beteiligt sich auch das auf Infektionskrankheiten spezialisierte Krankenhaus Lazzaro Spallanzani in Rom. 1.200 Personen erklärten sich bereit, als Freiwillige das Serum zu testen.