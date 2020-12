Impfung - Kärnten startet am 12. Jänner in Heimen

Erste Lieferung umfasst 7.000 Dosen

Voraussichtlich mit 12. Jänner starten in Kärnten die Impfungen gegen Covid-19. Wie Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Montag auf APA-Anfrage erklärte, umfasse die erste Lieferung 7.000 Impfdosen. Danach werde laufend nachgeliefert. Begonnen wird mit den Impfungen in Alten- und Pflegeheimen. Danach folgen Gesundheitspersonal und Mitarbeiter kritischer Infrastruktur.

Wer in welchem Heim die ersten Impfungen bekommt, ist laut Prettner noch offen. Derzeit befinde man sich noch in der Ausarbeitung des Verteilungsschlüssels. Wenn der Impfstoff geliefert wird, werde man ausreichend vorbereitet sein, um die Impfdosen an die zu Immunisierenden zu bringen.