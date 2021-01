Impfung - Kärnten will bis Ende März 40.000 Personen impfen

Zahl ergibt sich aus Zuteilung der Impfdosen

Nach den angekündigten Lieferungen von Corona-Impfdosen können in Kärnten bis Ende März 40.000 Personen gegen das Coronavirus geimpft werden. Das sagte Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Dienstag bei einer Online-Pressekonferenz. Die Zahl ergibt sich aus der Zuteilung der Impfdosen, die an Österreich geliefert werden.

Im Lauf dieser Woche soll der erste Durchgang der Impfungen in den Heimen abgeschlossen sein, dann sind rund 5.100 Bewohner und Mitarbeiter immunisiert. Am Samstag beginnen die ersten Impfungen für über 80-Jährige außerhalb der Heime. In den kommenden Tagen soll auch das Gesundheitspersonal in den Covid-Bereichen der Spitäler immunisiert werden, sagte Kaiser. Er betonte, man verfolge die Impfstrategie des Bundes, die klare Prioritäten vorgebe.

Man werde jede Impfdose möglichst rasch verabreichen, die man bekommen könne. Es werde aber bis Mitte 2021 dauern, bis tatsächlich alle Menschen in Österreich Zugang zu einem Impfstoff erhalten. Bis dahin müsse es weiterhin das Ziel sein, mit der Einhaltung sämtlicher Vorgaben, die Infektionszahlen so niedrig wie möglich zu halten.