Impfung - Kärntner Ärztekammer fordert "Vorreihung" für Mediziner

Für Präsidentin Preiss Aussetzung des niedergelassenen Sektors "völlig unverständlich"

Die Kärntner Ärztekammer hat keine Freude mit der Covid-19-Impfstrategie des Landes. Der niedergelassene Bereich sei nach hinten gereiht worden und solle erst ab der siebenten Kalenderwoche, also ab Mitte Februar, die Möglichkeit der Immunisierung erhalten, hieß es in einer Aussendung der Kammer am Mittwoch. "Das ist nicht nachvollziehbar", kritisierte Ärztekammerpräsidentin Petra Preiss. Sie fordert die rasche Bereitstellung von Impfdosen für das Gesundheitspersonal.

Der Impfplan der Landesregierung sehe vor, dass nun die über 80-Jährigen geimpft werden sollen. Hingegen sei nicht einmal das Personal des Covid-19-Visitendienstes, auch nicht die Notfallmediziner und die Ärztinnen und Ärzte in den Heimen bei der Impfstrategie des Landes an vorderster Stelle zu finden. Preiss: "Nur in Kärnten hat man die Impfungen des niedergelassenen Sektors völlig ausgesetzt, Oberösterreich impft über 80-Jährige und Ärztinnen, alle anderen Bundesländer fangen mit dem Gesundheitspersonal an."

Sollten alle bis Donnerstag angemeldeten über 80-Jährigen vorgezogen werden, würde sich die Impfung für Gesundheitspersonal des niedergelassenen Bereiches noch weiter verschieben, befürchtet Preiss. In den Empfehlungen des nationalen Impfgremiums stehe das Gesundheitspersonal hingegen mit den über 80-Jährigen in der ersten Kategorie. Sie verstehe nicht, warum das in Kärnten nicht gelten solle, kritisierte Preis: "Wir fordern die sofortige Umsetzung dieses Prioritätenkatalogs wie in anderen Bundesländern."

"Wir verstehen natürlich, dass ältere Menschen als besonders Gefährdete geschützt werden sollen, aber wir als Ärztinnen und Ärzte stehen an vorderster Front. Wir haben tagtäglich mit dem Virus zu tun", betonte Preiss. Wenn Kollegen ausfallen würden, könne niemand mehr versorgt werden. Dann drohe ein Versorgungsengpass. Preiss bezeichnete die Vorgangsweise als "extreme Respektlosigkeit gegenüber dem Berufsstand".