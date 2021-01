Impfung - Kärntner Anmeldeplattform für nächste Woche angekündigt

Bürger sollen sich verbindlich vormerken lassen - Neben Kontaktdaten werden für Priorisierung Vorerkrankungen und Tätigkeiten abgefragt

Die Kärntner Anmeldeplattform für die Corona-Impfung soll kommende Woche online gehen. Das kündigte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Freitag in einer Videokonferenz mit Journalisten an. Es sei eine "Vormerkplattform", sagte die Politikerin, die auf reges Interesse hofft. "Alle Impfwilligen sollen sich dort melden!" Bei der Vormerkung handle es sich um eine verbindliche Zusage, dass man bereit sei, sich impfen zu lassen, wenn man an der Reihe ist.

Prettner betonte: "Möglichst viele sollen an der Impfung teilnehmen, das ist die einzige und wirksamste Chance, um diese Pandemie zu überwinden." Auf der Plattform kaernten-impft.ktn.gv.at werden nicht nur Namen und Kontaktdaten abgerufen. Es sind auch mögliche Gründe für eine Priorisierung anzugeben, etwa durch Vorerkrankungen oder eine bestimmte Berufsgruppe. Anhand dieser Daten soll dann eine Reihung erfolgen. "Wir halten uns bei dieser Priorisierung streng an die Regeln des nationalen Impfplans", so Prettner.

Überprüft werden die Angaben nicht. Impfkoordinator Heimo Wallenko appellierte daher eindringlich: "Seien sie ehrlich, seien Sie solidarisch, drängen Sie sich nicht vor, nehmen Sie den Platz ein, der Ihnen zusteht! Wer sich vordrängt, nimmt einem anderen seinen Platz weg." Es sollen jene zuerst drankommen, die im Fall einer Erkrankung ein besonders hohes Risiko haben oder besonders exponiert sind.

Nach dem Gesundheitsbereich, der mobilen Pflege, engen Kontaktpersonen von schwangeren Frauen und Personen in Gemeinschaftsunterkünften soll der Bildungsbereich an die Reihe kommen, sagte Wallenko. Nicht geimpft werden sollen Kinder unter 16 Jahren und in der Regel Schwangere. Diese brauchen sich daher auch nicht anzumelden. Personen über 80 Jahre, die sich bereits über die Gemeinde vormerken haben lassen, brauchen sich nicht nochmals anzumelden.

Für Fragen zur Impfung und zur Anmeldeplattform wird die Corona-Hotline des Landes (050-536 53 003) zur Impf-Hotline ausgebaut. Wann es soweit ist, dass über die Plattform Angemeldete geimpft werden, war zunächst unklar. Prettner verwies darauf, dass das Problem die Verfügbarkeit der Impfstoffe ist.

Nach aktuellem Stand haben in Kärnten bisher 10.687 Menschen eine erste Impfdosis erhalten. Am Wochenende werden erneut 1.800 Kärntner, die über 80 Jahre alt sind und nicht in einem Pflegeheim wohnen, immunisiert. Am Dienstag starten die Pflegeheime in die zweite Impf-Runde. Parallel wird aktuell auch Gesundheitspersonal geimpft.