Impfung - Kärntner SPÖ-Politiker Strauß sieht "im Nachhinein" Fehler

Entschuldigung und Rechtfertigung für vorzeitige Immunisierung - Blaschitz will zweite Dosis nicht annehmen

Der Kärntner SPÖ-Politiker Jakob Strauß, Zweiter Präsident des Landtags und Bürgermeister von Sittersdorf, hat sich am Donnerstagabend in einer schriftlichen Stellungnahme für seine vorzeitige Corona-Impfung in einem Völkermarkter Pflegeheim entschuldigt, diese aber auch gerechtfertigt. "Es tut mir aufrichtig leid, und ich entschuldige mich bei allen, insbesondere bei jenen Menschen, die sich durch das vermittelte Bild vor den Kopf gestoßen fühlen."

Dass er sich impfen ließ, sei "im Nachhinein betrachtet" ein Fehler gewesen, meinte Strauß. Es sei dadurch aber niemand anderem eine Impfung vorenthalten worden. Er sei als Obmann des Sozialhilfeverbandes "permanent" im betroffenen Pflegeheim und habe sich vor der Impfung versichern lassen, dass es nicht möglich sei, die Impfdosis einem älteren Menschen oder jemandem von außerhalb des Pflegeheims zu verabreichen. Die Geschäftsführung des Sozialhilfeverbands habe ihm versichert, dass die Imfpdosis verdorben wäre, wenn er selbst sie nicht bekommen hätte, so der 60-Jährige. "Trotzdem war das offensichtlich ein Fehler, für den ich mich in aller Form aufrichtig entschuldige."

Ob er die zweite Dosis annehmen werde, ließ Strauß offen. Für Nachfragen war er vorerst nicht erreichbar. Sein Vorgänger beim Sozialhilfeverband, Valentin Blaschitz, ehemaliger SPÖ-Bürgermeister von Völkermarkt, hat unterdessen gegenüber der "Kleinen Zeitung" angekündigt, dass er die zweite Dosis nicht annehmen werde. "Ich bin mir keiner Schuld bewusst, ärgere mich aber, dass ich das Angebot angenommen habe. Das zweite Serum lehne ich ab", wird er zitiert.