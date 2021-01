Impfung - Klagenfurter Staatsanwaltschaft wird Anzeige prüfen

Angekündigte Sachverhaltsdarstellung der Landesregierung noch nicht eingegangen - Strafrechtliche Relevanz völlig offen

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt wird die angekündigte Anzeige der Landesregierung zu kursierenden Impf-Vorwürfen prüfen. Das sagte Behördensprecher Markus Kitz am Dienstag auf APA-Anfrage. Noch kenne er nur, was medial kolportiert wurde. Demnach hatten sich bei den Impfungen in den Pflegeheimen einzelne Prominente oder Politiker hineingedrängt, "Spenden" an die Heime als Gegenleistung sollen geflossen sein. Ob das strafrechtlich relevant wäre, war völlig offen.

Die Vorwürfe, die teilweise von der Landesregierung geprüft wurden, hätten sich nicht erhärtet, hatte es am Montag vonseiten des Landespressediensts geheißen. Man wolle die Angelegenheit aber von der Staatsanwaltschaft prüfen lassen, damit sich die Verwaltung nicht selbst kontrolliere. Eine Sachverhaltsdarstellung sei in Ausarbeitung und soll noch am Dienstag übermittelt werden, sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst.

Staatsanwalt Kitz bezweifelte angesichts der öffentlich bekannten Vorwürfe die Verwirklichung strafrechtlicher Tatbestände. Wenn tatsächlich Geld geflossen sei und andere bei der Impfung übergangen wurden, käme Bestechung bzw. Bestechlichkeit infrage, sagte der Staatsanwalt. Allerdings müsste dafür das Impfen als Amtsgeschäft gelten, was per se nicht der Fall sei. "Wenn keine geldwerte Leistung geflossen ist, wird es schwer."

Für eine Veruntreuung müsste laut Kitz eine Bereicherung vorliegen, die im Gesetz monetär gemeint sei, durch eine Impfung sei eine solche wohl nicht gegeben. Strafrechtliche Relevanz gäbe es möglicherweise, wenn bei den Impflisten getürkt worden wäre, etwa wenn ein falsches Alter angegeben wurde, meinte Kitz. In den Heimen gab es bekanntermaßen Ersatzlisten, um bei kurzfristigen Ausfällen etwa durch Krankheit keinen Impfstoff wegschütten zu müssen. In den Ampullen war dann aber mehr Impfstoff als angegeben und somit kamen mehr externe Personen von den Ersatzlisten zum Zug als erwartet. Der Staatsanwaltschafts-Sprecher geht jedenfalls davon aus, dass mögliche Strafverfahren im Zusammenhang mit den Impfungen berichtspflichtig sein werden.