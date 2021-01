Impfung - Knapp 9.000 über 80-Jährige in Kärnten wollen Immunisierung

Anmeldungen noch bis Donnerstag möglich

In Kärnten haben sich bis Dienstag 8.879 Menschen, die älter als 80 Jahre sind, für eine Impfung gegen das Coronavirus gemeldet. Das gab der Landespressedienst auf Anfrage der APA am Nachmittag bekannt. Anmeldungen sind noch bis inklusive Donnerstag möglich, ab Samstag beginnen die Impfungen in den Regionalstellen der Österreichischen Gesundheitskasse ÖGK in allen Bezirksstädten. Laut Statistik gibt es in dieser Altersgruppe in Kärnten 30.000 bis 35.000 Personen.