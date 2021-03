Impfung - Kompatscher ​schlägt Italien "Tiroler Weg" vor

Massenimpfungen gegen südafrikanische Variante

Der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) schlägt in Italien Massenimpfungen in den von der südafrikanischen Virus-Variante belasteten Regionen nach dem Beispiel Tirol vor. Kompatscher bat den italienischen Gesundheitsminister Roberto Speranza, zu prüfen, ob auch Italien den Weg gehen könne, den Tirol vorgemacht hat, berichtete RAI Südtirol.

Im Tiroler Bezirk Schwaz, im dem die südafrikanische Variante vermehrt aufgetreten war, soll die gesamte Bevölkerung ab 16 Jahren durchgeimpft werden. Die Europäische Kommission hatte dafür eine vorgezogene Sondertranche von 100.000 Impfdosen zur Verfügung gestellt. Gesundheitsminister Speranza wolle prüfen, inwieweit die Europäische Union zusätzliche Quoten im Voraus zuteilen könne, die anschließend mit der jeweiligen Staatsquote verrechnet werden, so der Südtiroler Landeshauptmann.

In Italien ist die Zahl der Infektionen gewachsen. Am Mittwoch wurden innerhalb von 24 Stunden 347 Todesopfer gezählt, das sind vier mehr als am Vortag. Zudem gab es 20.884 Neuinfektionen, am Vortag waren es 17.083, teilte das Gesundheitsministerium mit. Angesichts zunehmender Infektionszahlen infolge der englischen Virus-Variante droht ganz Italien Gefahr, rote Zone zu werden, warnte Guido Bertolaso, Berater der Region Lombardei für die Impfkampagne.