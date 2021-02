Impfung - Land Tirol meldet bereits 23.300 Durchführungen

107.400 haben sich dazu angemeldet

In Tirol wurden mit Stand Freitag bereits rund 23.300 Impfungen gegen Covid-19 durchgeführt, davon 4.360 Zweitimpfungen unter Personen in Alters-, Pflege- und Spitalseinrichtungen. Das hat das Land Tirol am Samstagvormittag bekannt gegeben. Insgesamt hätten sich bereits knapp 107.400 Personen über die Online-Anmeldeplattform für eine Impfung vorgemerkt.

In 20 Gemeinden wurden die über 80-jährigen Impfwilligen bereits geimpft. Dies waren insgesamt bisher 950. "Beginnend mit dieser sowie in den kommenden beiden Wochen folgt die Bereitstellung der Impfdosen für weitere 26 Tiroler Gemeinden. Die Impfungen werden auf Basis des Tiroler Impfplans bzw. den dort festgehaltenen Priorisierungen durchgeführt", hieß es in der Aussendung.