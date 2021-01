Impfung - Landesrat Schneemann fordert Burgenländer zur Teilnahme auf

Angehörige sollen Menschen in Pflegeheimen zur Impfung motivieren - Bisher 18.847 Anmeldungen zu Massentests

Der burgenländische Gesundheitslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) hat am Donnerstag an alle Burgenländer appelliert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Insbesondere die Angehörigen von Menschen in Alters- und Pflegeheimen sollen diese dazu motivieren, sich an der Impfung zu beteiligen, sagte Schneemann in einer Videobotschaft auf Facebook.

"Es liegt in unserer Hand, dass wir die Opferzahlen entsprechend reduzieren können", betonte der Landesrat. Er wolle die Burgenländer "eindringlich motivieren, sich zu beteiligen, weil Impfen schützt Leben und Impfen kann dazu betragen, diese Corona-Pandemie zu beseitigen". Auf der Homepage des Landes könnten sich die Bewohner über die Impfung informieren. Weitere Informationen werde es auch im Zuge der von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) angekündigten eigenen Informationskampagne des Landes geben.

Für die Massentests, die im Burgenland von 13. bis 17. Jänner stattfinden, wurden bis Donnerstagabend 18.847 Anmeldungen verzeichnet. Getestet wird bei 34 Stationen.