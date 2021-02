Impfung: LH Platter kontert Kritik der Opposition am Impfstand

Impfplan klar - Sind eben nicht mehr Dosen vorhanden - Dashboard in Ausarbeitung - Platter hat sich bereits für Impfung vorgemerkt

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat am Donnerstag scharfer Kritik der Opposition am Impfplan und an der nur langsam voranschreitenden Durchimpfungsrate gekontert. Platter beantwortete im Landtag die 37 im Rahmen einer Dringlichen Anfrage eingereichten Fragen zum Impfstand. Es würden alle vorhandenen Dosen sofort verimpft, hielt der Landeshauptmann fest. Der Impfplan sei klar und ein Dashboard in Arbeit. Er selbst habe sich bereits für die Impfung angemeldet.

Andrea Haselwanter-Schneider, Klubobfrau der Liste Fritz, trug stellvertretend für die Oppositionsparteien des Tiroler Landtags SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und NEOS die Kritikpunkte vor und hielt der Landesregierung vor: "Der Impfplan ist gescheitert". Anstatt einen Plan B oder eine Weiterentwicklung des Plan A vorzulegen, tappe die Bevölkerung noch immer im Dunkeln. "Außer vieler Fragezeichen steht unter dem Impfplan gar nichts", kritisierte Haselwanter-Schneider und klagte über ein "Totalversagen". Vor allem niedergelassene Ärzte und Angehörige der Risikogruppen hätten ein Recht darauf zu wissen "wie es weitergeht".

Unzufrieden zeigte sich die Opposition auch über den derzeitigen Impfstand. Nur 1,66 Prozent der Tiroler seien aktuell geimpft worden, sagte Haselwanter-Schneider. Hiermit liege man unter dem Österreich-Schnitt von 2,13 Prozent. "Wir können nur so viele Dosen verimpfen, wie wir zur Verfügung haben. Tirol selbst kann keine Impfstoffe herstellen", entgegnete Platter darauf, der alle 37 Fragen im Plenum beantwortete. Auch er würde sich mehr Impfstoff wünschen, doch "die Auftragslage und Verteilung sind klar". Kritik am Impfplan an sich könne er nicht nachvollziehen. Tirols Impfstrategie sei ganz eindeutig, die drei Phasen seien in Absprache mit Experten nach Risiko und Exposition definiert worden.

Weder er noch die übrigen Mitglieder der Landesregierung seien bereits geimpft, informierte Platter die Anwesenden auf Nachfrage der Opposition. Er habe sich aber bereits für eine Impfung registriert. "Über 100.000 Tirolerinnen und Tiroler haben sich seit Montag für die Impfung angemeldet", zeigte sich der Landeshauptmann zufrieden mit der hohen Impfbereitschaft.

Dass die zweite Teilimpfung rechtzeitig erfolgt, könne er garantieren. Generell gelte: "Alle Impfdosen, die geliefert werden, werden auch sofort verimpft". In Tirol würden "keine Impfdosen gehortet", stellte Platter klar. Die landesweite Zuteilung der Impfungen erfolge über die Arbeitsgruppe "Tirol impft", dessen Vorsitz Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) innehabe. In Tirol hätten bis Mittwochmittag über 18.600 Menschen ihre erste Teilimpfung erhalten, 1.400 seien bisher bereits ein zweites Mal geimpft worden. In dieser Woche stünden 8.000 Dosen zu Verfügung, die vornehmlich für die Zweitimpfungen reserviert sind.

4.757 Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen seien bereits geimpft worden, was 71,6 Prozent entspreche, informierte der Landeshauptmann. "Alle, die das wollten, wurden geimpft. Nun kommt es vereinzelt noch zu Nachmeldungen, die natürlich ebenfalls berücksichtigt werden". Die Quote der geimpften Mitarbeiter in Alten- und Pflegeeinrichtungen liege bei 54 Prozent, was 3.700 Personen entspreche. Zudem seien über 500 niedergelassene Ärzte mittlerweile geimpft. Eine Impfgarantie für die impfwilligen Über-80-Jährigen bis Ende Februar könne er nicht geben, weil es Lieferengpässe gebe.

Angesprochen auf den Vorwurf, private Gesundheitseinrichtungen seien vor Covid-Stationen mit dem Impfstoff versorgt worden, meinte Platter, dass die Zuteilung nach Verfügbarkeit und logistischen Voraussetzungen ordnungsgemäß erfolgt sei.

"Ein tirolweites Dashboard ist in Ausarbeitung", informierte der Landeshauptmann. LAbg. Andreas Leitgeb (NEOS) begrüßte dies in seinem anschließenden Statement, er erhoffte sich dadurch "mehr Verständnis vonseiten der Bevölkerung für die ergriffenen Maßnahmen, Beruhigung und Sicherheit". "Das es möglich ist, zeigt Vorarlberg vor", verwies Leitgeb auf das Nachbars-Bundesland. NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer mahnte, nicht in Panik zu verfallen und schlug vor, stärker auf Antikörpertests zu setzen. Kritik an der EU wies er zurück, auch wenn "die Umsetzung an Dilettantismus kaum zu überbieten" gewesen sei. Oberhofer warnte vor "nationalen Ressentiments, die die Gesundheit aufs Spiel setzen". Antikörpertests seien "keine schlechte Idee", meinte auch LAbg. Stefan Weirather von der ÖVP. Das müsse man sich anschauen.

LAbg. Gebi Mair (Grüne) mahnte indes, dass der Bevölkerung nicht bewusst sei, dass die erste Impfdosis "keinen Vollschutz" biete. Zudem müsse man in den nächsten Wochen mit steigenden Infektionszahlen rechnen: "Je schneller wir impfen umso schneller steigen bei den Nicht-Geimpften die Infektionszahlen". Das sei bei Impfungen immer so und müsse mitkommuniziert werden, um die Bevölkerung vorzubereiten. Der Gesundheitssprecher der FPÖ, Patrick Haslwanter, kritisierte, dass Bedarfserhebungen zu spät durchgeführt wurden und zu spät feststand, "wie viele Impfungen in einer Dosis stecken".

LAbg. Elisabeth Fleischanderl, Gesundheitssprecherin der SPÖ, lobte, dass das Thema auf parlamentarischer Ebene und nicht nur medial diskutiert wurde und befand auch die Restpriorisierung als "etwas Gutes". Sie verwies auf die Wichtigkeit klarer Kommunikation und darauf, dass die zunehmende Pandemiemüdigkeit auch mit den Informationsketten zu tun habe.