Impfung - Lieferkürzungen für nordische Staaten inakzeptabel

Gesundheitsministerium: Kurzfristige Änderung, aber höhere Liefermenge im Februar möglich

Die vom US-Pharmagiganten Pfizer angekündigten Lieferkürzungen bei dem gemeinsam mit dem Unternehmen Biontech entwickelten Impfstoff gegen das Coronavirus sind für die nordischen EU-Staaten "inakzeptabel". Die Gesundheitsminister von Finnland, Schweden, Dänemark und den baltischen Länder forderten am Freitag ein Einschreiten der EU-Kommission, wie aus einem Schreiben an EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides hervorgeht.

"Wir ersuchen Sie, dringend mit Biontech/Pfizer Kontakt aufzunehmen und eine öffentliche Erklärung der Situation zu verlangen." Es sei notwendig, Stabilität und Transparenz für rechtzeitige Lieferungen zu garantieren, heißt es in dem Brief der sechs Minister. Nationale Regierungen könnten ansonsten nicht ihre Impfkampagne erfolgreich planen.

Aus dem österreichischen Gesundheitsministerium hieß es dazu am Freitag: "BioNTech/Pfizer erweitert seine Produktions- und Lieferkapazitäten in Europa. Diese unternehmensinternen Umstellungen könnten zu einer kurzfristigen Änderung der bereits vereinbarten Lieferpläne Ende Jänner führen, gleichzeitig aber zu einer höheren Liefermenge in den unmittelbaren Wochen danach im Februar. Die EU startet daher sofort Gespräche mit Pfizer. Diese werden heute Nachmittag beginnen, auch Österreich wird dabei vertreten sein. Erst dann werden wir wissen, ob diese Ankündigung auch Auswirkungen auf Österreich hat."

Am kommenden Donnerstag soll ein EU-Videogipfel weiter über die Corona-Koordinierung der EU-Staaten beraten.