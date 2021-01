Impfung- Listen-Panne in Wiener Impfstraße

Betagte Personen konnten bei Erscheinen nicht geimpft werden - Zunächst zu wenige Dosen vorrätig - Lieferung wurde organisiert

In Wien mussten am Mittwoch einige hochbetagte Personen unverrichteter Dinge aus der Corona-Impfstraße in der Messe wieder abziehen. Für sie war kein Impfstoff vorhanden. Wie ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA erläuterte, handelte es sich um eine Panne bei den Impflisten. Das Vakzin soll aber noch heute verabreicht werden.

Man habe sofort eine Lieferung von Impfdosen organisiert, sagte der Sprecher. Die betreffende Personen - es habe sich um eine Handvoll Menschen gehandelt, hieß es - seien umgehend wieder kontaktiert worden. Man habe angeboten, die Impfung heute noch durchzuführen.

"Es tut uns leid. Ein derartiger Fehler soll nicht mehr vorkommen", betonte der Sprecher des Stadtrats.