Impfung - Lkw mit Moderna-Vakzine für Italien passierte Brenner

Von italienischen Sicherheitskräften nach Rom eskortiert

Ein Lkw mit den ersten 47.000 Dosen des Anti-Covid-Impfstoffs des Pharmakonzerns Moderna für Italien hat in der Nacht auf Dienstag den Brenner passiert. Von italienischen Sicherheitskräften eskortiert, soll der aus Belgien abgefahrene Lkw das Oberste Gesundheitsinstitut ISS in Rom erreichen. Von hier aus sollen die Ampullen auf einige Regionen verteilt werden.

Das ISS will bei der Verteilung jene Regionen bevorzugen, in denen bisher die höchste Zahl an Impfungen durchgeführt wurde. Am Dienstag sollte auch eine dritte Tranche mit 470.000 Impfdosen des Pharmakonzerns Pfizer/Biontech in Italien eintreffen.

Die Regierung in Rom will in den kommenden Tagen mit einer zweiten Phase der am 27. Dezember begonnenen Impfkampagne starten. Nach dem Gesundheitspersonal, den Mitarbeitern und Patienten von Seniorenheimen will man mit der Impfung von Personen über 80 Jahren beginnen. In einer dritten Phase sollen Lehrer geimpft werden.

Italien hat am Montag die Schwelle von 650.000 geimpften Personen überschritten. Die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie stieg am Montag auf 79.203.