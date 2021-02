In Kärnten haben sich bereits mehr als 68.000 Personen für eine Impfung gegen das Coronavirus online vorangemeldet. Laut Informationen des Landespressedienstes wird am Wochenende die Impfung der über 80-Jährigen im Bundesland fortgesetzt: Am Samstag und Sonntag bekommen 1.800 Personen die zweite Teilimpfung. Bereits am Freitag erhalten mehr als 300 Personen in den Landgemeinden Winklern und Lesachtal ihre erste Teilimpfung.