Impfung - Mikl-Leitner sprach von "Stichtag"

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat am Sonntagnachmittag in St. Pölten im Zusammenhang mit den ersten Impfungen gegen das Coronavirus auch in Niederösterreich von einem "kleinen Sticherl" und gleichzeitig einem großen "Stichtag" gesprochen. Es beginne die Trendwende auf dem Weg zur Normalität. Der Impfstoff sei jetzt "Gott sei Dank da" und "das schönste Geschenk für uns alle".

Nach zwei Einrichtungen in der Landeshauptstadt am Sonntag werden laut Mikl-Leitner ab Montag 24 weitere Pflegeheime - 22 des Landes und zwei private - folgen. 1.500 Menschen sollen dort geimpft werden. Mit einer nächsten Tranche an Impfstoff sollen ab 10. bis 12. Jänner das Personal im Gesundheitsbereich und Hochrisikogruppen im Bundesland an der Reihe sein. Beim Vakzin von Biontech/Pfizer ist laut Christof Chwojka, Geschäftsführer von Notruf Niederösterreich, nach drei Wochen die zweite Impfung vorgesehen.

Es sollen so viele Menschen wie möglich geschützt werden, kündigte Mikl-Leitner an. Sie selbst wolle "mit gutem Beispiel vorangehen" und werde sich "impfen lassen".

Der Premiere in Niederösterreich wohnte am Sonntag auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei. Sie sprach von einem "Schritt in eine neue Normalität", den die Bevölkerung mit der Impfung gemeinsam gehen könne. Das Bundesheer stehe jedenfalls bereit, "die Impfstoffe an Ort und Stelle zu bringen".