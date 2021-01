Impfung - Moderna-Impfstoff auch in der Schweiz zugelassen

Aber erst befristet

Die Schweizer Arzneimittelbehörde Swissmedic hat am Dienstag grünes Licht gegeben für den Impfstoff des US-Herstellers Moderna. Damit soll bis in rund einer Woche in der Schweiz eine halbe Million Impfdosen gegen das Coronavirus zur Verfügung stehen. Die Zulassung erfolgte jedoch vorerst befristet.

Swissmedic habe den Covid-19-Impfstoff von Moderna "nach sorgfältiger Prüfung aller eingereichten Daten zur Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität" in der Schweiz befristet zugelassen, wie die Zulassungsstelle am Dienstag mitteilte. "Wir sind überzeugt, dass mit dieser Zulassung ein weiterer Beitrag zur Bewältigung der Pandemie geleistet werden kann", sagte dazu Philippe Girard, stellvertretender Direktor von Swissmedic, vor den Medien in Bern.

Die Zulassungsstudien beim Wirkstoff von Moderna haben laut Swissmedic 14 Tage nach der zweiten Impfung eine Wirksamkeit von 94 Prozent gezeigt. Die Überwachung der Sicherheit und der Nebenwirkungen blieben im Fokus der Beobachtung, so dass allenfalls Maßnahmen ergriffen werden könnten, betonte Girard.

Swissmedic hat den Impfstoff von Moderna vorerst nur befristet zugelassen. Das hängt mir den vorhandenen Daten zur Wirkungsdauer zusammen. Es sei noch unklar, wie lange die Schutzwirkung sei, sagte Girard. Die vorhandenen Daten zeigten, dass die Wirkung drei Monate anhalte. Wahrscheinlich halte die Impfung viel länger, aber genau wisse man das noch nicht. Nach Angaben des US-Biotechnologiekonzerns soll der Impfstoff mindestens ein Jahr lang wirksam sein.