Impfung - NEOS fordern detaillierten Impfplan

Loacker stellt parlamentarische Anfragen

NEOS freuen sich über den Corona-Impfstart in Österreich und fordern eine "nationale Allianz", um das Vertrauen in die und damit die Bereitschaft zur Immunisierung zu erhöhen. Nötig sei dafür ein detaillierter und nachvollziehbarer Impfplan sowie ein "ehrliches und transparent erstelltes" Informationsangebot, betonte Gesundheitssprecher Gerald Loacker gegenüber der APA.

Er will mit parlamentarischen Anfragen die Details der Covid-19-Impfstrategie klären. "Nur wenn die Menschen wissen, was genau auf sie zukommt, also wann, wo und wie sie geimpft werden, kann die Impfung eine hohe Akzeptanz bekommen", meint Loacker. Die Regierung müsse gewährleisten, dass bis zum Sommer genügend Impfstoff für die breite Masse zur Verfügung steht. Der Plan, den sie vor Wochen vorgelegt habe, müsse aktualisiert werden.