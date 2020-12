Impfung - NEOS fordern klaren Impfplan für 2021

Erfreut über Beginn

Die NEOS haben sich am Mittwoch erfreut über den angekündigten Start der Corona-Impfung in Österreich gezeigt. Sie forderten in einer Aussendung aber einen "klaren" Impfplan für 2021. Die Regierung müsse nun sicherstellen, dass bis Sommer genügend Impfstoff für die breite Masse zur Verfügung steht, so Gesundheitssprecher Gerald Loacker.

Ziel müsse eine ehrliche Kommunikation seitens der Bundesregierung sein, so Loacker: "Klar ist nämlich auch, dass es selbst, wenn alles glatt läuft, noch weit in das Jahr 2021 hinein dauern wird, bis viele geimpft sind." Türkis-Grün dürfe daher nicht alle anderen Maßnahmen außer Acht lassen. "Auch wie das Leben mit dem Virus 2021 aussehen wird, bis breitflächig geimpft werden kann, muss in einem Plan nachvollziehbar sein", forderte der Abgeordnete.