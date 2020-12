Impfung - Niederlande beginnen am 8. Jänner mit Corona-Impfung

Deutlich später als andere EU-Staaten

Die Niederlande wollen am 8. Jänner mit dem Impfen gegen Covid-19 starten. Das kündigte das Gesundheitsministerium am Donnerstagabend in Den Haag an. Voraussetzung ist, dass zunächst die Europäische Arzneimittelbehörde EMA am Montag grünes Licht für die Zulassung des Impfstoffes der Unternehmen Pfizer und Biontech gibt. Anschließend muss die EU-Kommission noch zustimmen.

Mit dem Impfstart erst in der zweiten Jännerwoche entsprechen die Niederlande aber nicht Plänen über einen gemeinsamen Impfbeginn in der EU schon ab dem 27. Dezember wie in Österreich. In manchen Staaten werde auch erst am 28. oder 29. Dezember begonnen, schrieb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag auf Twitter. "Das ist Europas Moment."

Der niederländische Gesundheitsminister Hugo de Jong bekräftigte am Abend im Parlament, dass der 8. Jänner der frühestmögliche Termin sei. Die Planung und Organisation müsse "sorgfältig, sicher und verantwortungsvoll" geschehen. Zunächst sollen Mitarbeiter von Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen geimpft werden. Am 18. Jänner sollen im ganzen Land 25 Impfzentren einsatzfähig sein.