Impfung - Oberösterreich startet am Sonntag mit 40 Dosen

Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning für Premiere ausgewählt - Fortsetzung ab 12. Jänner

Oberösterreich wird für seinen symbolischen Start der Covid-19-Impfung am 27. Dezember 40 Dosen aus der ersten Lieferung, die für Samstag in Wien erwartet wird, bekommen. Als Standort für die Premiere ist das Bezirksaltern- und Pflegeheim Sierning ausgewählt worden. Dort sollen erste Bewohner und Mitarbeiter geimpft werden. Das teilte das Land Oberösterreich in einer Presseaussendung am Dienstag mit.

Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) bezeichnete als Gesundheitsreferentin die Impfung als Weg zurück in eine Zeit wie vor Corona. Klar müsse aber sein: Die Impfung könne Corona nicht sofort verschwinden lassen. Sie verlangte Geduld, weil Produktion und Organisation Zeit brauchen und die Übernahme von Verantwortung: "weil wir uns weiter an Regeln halten müssen. Wir müssen zusammenhelfen. Weil wir mit einer Impfung nicht nur uns schützen, sondern auch andere".

Die Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) stellte in Aussicht: "Wenn viele daran teilnehmen, kann uns die bevorstehende Impfung vielleicht bald wieder ein normales Leben ermöglichen. Ich bin froh, dass die Impfungen in den Alters- und Pflegeheimen beginnen, wo jene leben, die besonders schutzbedürftig sind".

Der Fahrplan zur Covid-19-Impfung in Oberösterreich sieht vor, dass in der ersten Phase ab 12. Jänner Bewohner und Mitarbeiter in Alters- und Pflegeheimen durch betreuende Ärzte sowie das Personal der Krankenanstalten geimpft werden. In der zweiten Phase ab Februar sollen unter Einbindung von Hausärzten Risikopersonen und Personen in kritischer Infrastruktur geimpft werden. In folgenden Phase ab April sollen so viele Impfstoffe zur Verfügung stehen, dass die Impfung der Allgemeinbevölkerung angeboten werden kann. Dies soll sowohl bei den niedergelassenen Ärzten als auch in Form von lokalen Impfstellen erfolgen.

