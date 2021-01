Impfung - Offenbar große Bereitschaft in Vorarlberg

Seit Montag mehr als ein Viertel aller Impfberechtigten auf Vormerkplattform registriert - In Alters- und Pflegeheimen bisher 12.500 Impfdosen verabreicht

In Vorarlberg herrscht offenbar große Bereitschaft, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Auf der seit Montag geöffneten Impf-Vormerkplattform des Landes registrierten sich bisher fast 85.000 Personen, das sind mehr als ein Viertel aller Impfberechtigten in Vorarlberg, teilten Landeshauptmann Markus Wallner und Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (beide ÖVP) am Sonntag mit. In den Alters- und Pflegeheimen seien bisher knapp 12.500 Impfdosen verabreicht worden.

"Weiter regelmäßig und intensiv testen und zügig impfen - das ist der Schlüssel, um dieser Pandemie schnell ein Ende zu bereiten", betonte Wallner. Gut angenommen würden auch die neu eingerichteten, kostenlosen und freiwilligen Teststationen an sieben Standorten im Bundesland. Seit Dienstagfrüh unterzogen sich laut Land 16.572 Personen einem Test. Bei der Testung mittels Antigentest wiesen 0,62 Prozent (103 Getestete) ein positives Ergebnis aus, bei den übrigen Testpersonen war der Befund negativ.