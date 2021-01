Impfung - Oö. IV-Präsident Greiner: Priorisierung von Exportkräften

Vorrang für Risikogruppen - Dann Impfstraßen in Betrieben - Um keine Wettbewerbsnachteile durch späte Impfung zu erleiden

Der Präsident der oberösterreichischen Industriellenvereinigung, Axel Greiner, hat gefordert, die "im internationalen Wettbewerb stehende Exportindustrie" möglichst rasch mit Impfstoff zu versorgen, um nicht als Impfnachzügler Wettbewerbsnachteile zu erleiden. "Daher spricht alles für eine selektive Vorgehensweise, bei der Schlüsselkräfte in Unternehmen mit dringender internationaler Reisetätigkeit priorisiert werden", wird er in einer Presseunterlage zitiert.

Außer Streit stehe, dass Risikogruppen Vorrang hätten. Je schneller diese durchgeimpft werden, desto schneller könnten Lockdown-Maßnahmen aufgehoben werden, weil damit keine Überlastung des Gesundheitssektors mehr drohe, bekannte der Unternehmer. Die Impfung sei der Schlüssel zum Ende der Pandemie und einem normalen Leben. Er kritisierte den Impfstart in Österreich, es sei unergründlich, "warum nicht bereits im Sommer des letzten Jahres damit begonnen wurde, einen detaillierten Impfplan auszuarbeiten, der nun ausgerollt werden könnte".

Österreichs wirtschaftlicher Aufschwung hänge unmittelbar am Erfolg auf den Weltmärkten. Impfstraßen in großen Betrieben seien eine wichtige Maßnahme zur Impfung der Beschäftigten und die oö. Industrie treffe bereits entsprechende Vorbereitungen, kündigte Greiner an.

Nach der Bewältigung der Pandemie werde die IV OÖ auch detaillierte Vorschläge einbringen, um alle Bereiche des öffentlichen Sektors - von Bildung über Gesundheit bis zur Verwaltung - in Bezug auf Organisation und Digitalisierung auf modernste Standards zu bringen.