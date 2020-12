Impfung - Pfizer-Chef: "Sieg der Wissenschaft"

Arzt unter den ersten Geimpften: "Auch aus Verantwortung gegenüber der Gesellschaft" - BILD VIDEO

Robin Rumler, Chef von Pfizer Österreich, sprach am Sonntag in einer Pressekonferenz nach der ersten Covid-Impfung in Österreich von einem "Sieg der Wissenschaft". Eine Studie habe die 95-prozentige Wirksamkeit des Impfstoffes nachgewiesen. "Wir haben Impfstoff für knapp drei Millionen Menschen, die Pfizer/Biontech in Österreich verfügbar macht."

Unter den ersten Geimpften war Bernadette Kralik, leitende Pflegerin eines Altersheims in Maria Enzersdorf. In ihrer Einrichtung habe man sich lange vor dem Virus schützen können. "Im Oktober hat es uns aber doch erwischt", erzählte sie. Nach drei Wochen war das Heim wieder frei von Corona, aber es sei immer noch eine schwierige Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner. Frau Kralik habe sich geschworen, sobald es einen Impfstoff gibt, der für sie passe, "eine der ersten zu sein, die sich impfen lässt".

Ebenfalls unter den ersten, die am Sonntag eine Impfung erhielten, war Bernhard Rössler, Leiter der Covid-Intensivstation am AKH. Er betreut mit seinem Team Patienten, die schwerst an Covid erkrankt sind und künstliche Beatmung benötigen. Das sei eine "unfassbare Belastung" für die Kranken, die Mediziner und die Angehörigen der Patienten. "Wenn die Impfung ein Schritt in die Richtung ist, das Leben zu normalisieren, leiste ich gerne einen Beitrag", betonte der Arzt. "Ich tue das für den Schutz meiner Familie, aber auch aus Verantwortung gegenüber der Gesellschaft."