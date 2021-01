Impfung - Pfizer reduziert die Lieferung an Italien

Rom plant rechtliche Schritte gegen Pharmakonzern

Bei der seit 27. Dezember laufenden Impfkampagne in Italien kommt es zu Verzögerungen. Kommende Woche wird es zu einer weiteren Reduktion der Lieferung von Impfdosen durch Pfizer/Biontech kommen, kündigte der zuständige Regierungskommissar Domenico Arcuri laut Medien an. Der Pharmakonzern hatte bereits diese Woche seine Lieferungen an Italien um 29 Prozent verringert.

Italien kündigte rechtliche Schritte gegen Pfizer an. "Die Gesundheit der Bürger darf nicht aufs Spiel gesetzt werden", sagte Arcuri. Bei der Impfkampagne könne man keine Verzögerungen dulden. Bisher wurden 1,2 Millionen Menschen geimpft, so viele wie in keinem anderen EU-Land.

Wegen der Probleme musste Italien seinen Impfplan ändern. Der Generaldirektor der Pharmabehörde, Nicola Magrini, kritisierte Pfizer und sprach von "besorgniserregender Verspätung bei der Lieferung der Impfstoffe". Man sei über die Verzögerungen "in letzter Minute" informiert worden.

Italien wollte dieser Tage mit der Verabreichung an Personen über 80 Jahre beginnen, die außerhalb von Seniorenheimen leben. Bisher wurde das Gesundheitspersonal und Patienten von Altersheimen geimpft. Das Land, das auch Impfdosen vom Pharmakonzern Moderna erhalten hat, will bis Ende April mindestens 15 Millionen Menschen impfen. Daher wurde das Gesundheitspersonal stark aufgestockt.