1.000 Beschäftigte erhalten erste Dosis - Skepsis im Unternehmen zuletzt deutlich reduziert

Im Rahmen der Impfung gegen das Coronavirus sind nun auch die Pflegemitarbeiter des Hilfswerk Niederösterreich an der Reihe. Etwa 1.000 Beschäftigte erhalten im Laufe der kommenden Wochen die erste Dosis des Vakzins. Durch geleistete Informationsarbeit sei die Impfskepsis im Unternehmen in den vergangenen Wochen deutlich reduziert worden, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.