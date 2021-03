Impfung - Portugal fordert Covid-Vakzine für Flüchtlingslager

Europa-Staatssekretärin des EU-Vorsitzlandes: "Humanitäre Notwendigkeit"

Die portugiesische Europa-Staatssekretärin Ana Paula Zacarias, hat am Dienstag einen "sofortigen" und "wirksamen" Plan gefordert, um die Covid-19-Impfstoffe zu Menschen in Flüchtlingslagern zu bringen. Dies sei eine "humanitäre Notwendigkeit" angesichts der schwierige Lebensbedingungen in Flüchtlingscamps, sagte Zacarias laut der portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa. Portugal hat im ersten Halbjahr 2021 den EU-Ratsvorsitz inne.

Zacaris gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die "zunehmende" Produktion von Impfstoffen weltweit nicht nur eine "größere Verfügbarkeit von Impfstoffen" für jene bedeute, "die sie kaufen können", sondern auch eine Aktivierung der COVAX-Beschaffungsmechanismen nach sich ziehen möge.

Die COVAX-Initiative setzt sich für eine faire weltweite Verteilung der Corona-Vakzine ein. Geleitet wird COVAX gemeinsam von der WHO, der Impfallianz Gavi und dem Bündnis Cepi zur Impfstoffforschung. Etwa 190 Länder haben sich der Initiative angeschlossen, darunter 92 mit niedrigem und mittlerem Einkommen wie Indien, Nigeria, Pakistan und Vietnam.

COVAX will sicherstellen, dass noch in diesem Jahr in jedem Land - egal ob reich oder arm - die am stärksten gefährdeten 20 Prozent der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft werden können. Die Initiative schloss mit mehreren Herstellern Verträge über zwei Milliarden Impfdosen ab und sicherte sich Optionen auf eine weitere Milliarde - noch bevor die Vakzine zugelassen wurden.