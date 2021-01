Impfung - Robert-Koch-Institut registrierte gut 417.000 Impfungen

Plus von 46.000 gegenüber dem Vortag

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat bisher deutschlandweit 417.060 Impfungen gegen das Coronavirus registriert. Das ist ein Plus von 46.332 gegenüber dem Vortag, wie aus der vom RKI am Donnerstag veröffentlichten Statistik hervorgeht. Von Dienstag auf Mittwoch hatte das Plus bei 45.233 gelegen. Damit sind nunmehr fünf von 1.000 Menschen in Deutschland einmal gegen das Virus geimpft.

Am höchsten ist die Impfquote mit 13,5 pro 1000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, den niedrigsten Wert von 2,5 weist Thüringen auf. Unter den Geimpften befanden sich 168.564 Pflegeheimbewohner, in 201.540 Fällen gab es berufliche Gründe.