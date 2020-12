Impfung - Rumänien begann ebenfalls mit Covid-19-Impfungen

Start mit "Veteranin"

Rumänien hat ebenfalls am Sonntag mit Impfungen gegen die vom Coronavirus ausgelöste Krankheit Covid-19 begonnen. Als erste wurde in einem Bukarester Krankenhaus die medizinische Assistentin Mihaela Anghel immunisiert. Die 26-Jährige gilt als "Veteranin" im Kampf gegen das Coronavirus - sie gehört jenem medizinischen Team an, das Ende Februar den ersten ins Krankenhaus gebrachten Covid-Patienten behandelte.

Sie empfinde es als Privileg, dass sie die erste sein durfte, sagte sie nach Angaben der Nachrichtenagentur Mediafax. "Das ist der Anfang vom Ende der Pandemie", fügte sie hinzu. Am Sonntag wurde 3.000 Ärzten und Pflegern in zehn rumänischen Krankenhäusern das Mittel von Biontech/Pfizer verabreicht. Es handelte sich um jene Kliniken, in denen die meisten Covid-Patienten behandelt werden.