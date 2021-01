Impfung - Rumänischer Präsident erhielt Corona-Vakzin

"Einfache und schmerzlose Prozedur" - Osteuropäisches Land startet bereits zweite Impfphase

Der rumänische Präsident Klaus Johannis (Iohannis) hat sich am heutigen Freitag gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Impfung des 61-Jährigen wurde am Vormittag live im Fernsehen übertragen. "Es ist eine einfache und schmerzlose Prozedur", sagte der rechtsliberale Politiker danach laut Medienberichten. Mit der öffentlichen Impfung wolle er unterstreichen, dass die Impfung "sicher und wirksam" sei und er sie jedem empfehlen könne.

Die Impfung des Staatspräsidenten erfolgte am ersten Tag der zweiten Phase des rumänischen Impfprogramms, in der alle Bürger ab 65 Jahren, Personen mit chronischen Erkrankungen sowie Beschäftigte in Schlüsselbereichen - darunter auch die Politik - geimpft werden. Nach Daten von "Our World in Data" sind bis Donnerstag 0,87 Prozent der rumänischen Bevölkerung von knapp 20 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden.