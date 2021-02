Impfung - Rund 35.350 Tiroler geimpft, 13.230 zum zweiten Mal

1.550 Erstgeimpfte und 380 Zweitgeimpfte bei über 80-Jährigen

In Tirol sind mit Stand Donnerstag rund 35.350 Impfungen durchgeführt, davon etwa 13.230 Zweitimpfungen. In 73 Gemeinden wurden zudem die über 80-jährigen Impfwilligen "geimpft oder stehen unmittelbar vor einer Impfung", teilte das Land mit. In dieser Gruppe waren - bei über 28.000 Anmeldungen - bisher 1.550 Menschen erst- und 380 zweitgeimpft. Insgesamt rund 133.000 Personen merkten sich bisher online für eine Covid-Impfung vor.

Vor rund einer Woche waren noch 19.400 Tiroler geimpft, davon 8.650 zum zweiten Mal. Man befinde sich nach wie vor in "Phase 1 des Tiroler Impfplans", erklärte der Leiter des Corona-Einsatzstabes, Elmar Rizzoli. Zudem betonte Rizzoli, dass seit vergangener Woche auch das Aufkommen der südafrikanischen Mutation ein Aspekt sei, der bei der Impfstoffverteilung an die Gemeinden berücksichtigt werde.