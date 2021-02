Impfung - Rund 54.000 weitere Termine in Niederösterreich verfügbar

Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich und Menschen mit Behinderung zur Anmeldung aufgerufen - 13.500 Plätze waren binnen eineinhalb Stunden weg

In Niederösterreich ist am Freitag die dritte Online-Anmelderunde für die Impfung gegen das Coronavirus über die Bühne gegangen. Zur Registrierung aufgerufen waren u.a. Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich sowie Menschen mit Behinderung und deren persönliche Assistenz. Verteilt wurden in Summe rund 54.000 Termine für 300 Impfstellen. Nach Angaben von Notruf Niederösterreich verlief die Abwicklung problemlos.

Binnen eineinhalb Stunden buchten knapp 13.500 Personen ihre Termine für die erste und zweite Teilimpfung, hieß es in einer Aussendung. Mehr als 1.100 Registrierungen pro Minute seien in der Spitzenzeit möglich gewesen. Weitere Termine blieben über die nächsten Tage hinweg verfügbar. Bei regionalen Engpässen werde reagiert und eine eventuell notwendige Umverteilung vorgenommen.

Nach den ersten beiden Anmelderunden hatte es teils massive Kritik am Online-Modus und dem Verteilsystem an sich gegeben. Dies war diesmal laut Notruf Niederösterreich anders, verwiesen wurde auf "zahlreiche positive Rückmeldungen". Die an der Buchungsplattform durchgeführten Verbesserungen würden Wirkung zeigen.

Vorerst auf weitere Termine warten müssen im Bundesland die über 80-Jährigen. An diese Personengruppe waren im Rahmen der ersten beiden Online-Anmelderunden 43.400 Termine vergeben worden. Dass sie nun nicht zum Zug kam, liegt daran, dass die am Freitag vergebenen Termine sich auf Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca bezogen haben. Dieses Serum wird für über 65-Jährige aktuell nicht verwendet.